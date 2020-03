Evo Morales: "El único fraude viene de afuera"

“Desde el primer momento dijimos que no hubo fraude. El único fraude viene de afuera ” aseveró Evo Morales en declaraciones a la periodista Alejandra Malem de C5N.

En declaraciones publicadas en el programa Esto recién empieza, Evo Morales cargó contra Nicolás Almagro, presidente de la OEA y sin medias tintas lo tildó de “golpista'. Es que el organismo que preside el uruguayo fue uno de los que fogoneó su salida del gobierno por la que debió exiliarse primero en México y luego en Buenos Aires.

“Demostramos que otra Bolivia es posible sin FMI. Durante 6 años lideramos el crecimiento económico. Gracias a nuestras políticas de nacionalizaciones”, recordó Evo Morales. Es que desde 2014, la economía de Bolivia no paraba de crecer. De hecho, el gobierno otorgaba un segundo aguinaldo cuando el alza del PBI supera los 6 puntos. El Producto Bruto Interno per cápita en Bolivia en 2019 fue de u$s 3.671. Cuando asumió el MAS era de u$s 1.049.

La entrevista a Evo Morales fue parte de Esto recién empieza de C5N

El gobierno de facto de Jeanine Añez, quien será candidata a presidenta, tiene un modelo absolutamente contrapuesto. “Ahora empiezan las privatizaciones. Están desinvirtiendo en las empresas estatales para que se fundan y venderlas”, denunció en C5N .

Bolivia es el segundo país con mayor cantidad de reservas petroleras de Latinoamérica después de Venezuela. En 2006, Evo Morales nacionalizó YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) tras diez años en manos de cuatro empresas privadas.

El 3 de mayo, el MAS intentará recuperar el poder. Con Evo Morales proscripto, ni siquiera puede ser candidato a senador, el elegido es el economista Luis Arce Catacora quien será acompañdo por el ex canciller David Choquehuanca.