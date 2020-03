Alberto Fernández y Cristina Kirchner se refirieron al 8M

En el marco del 8M - Día internacional de la Mujer el primer mandatario Alberto Fernández afirmó en sus redes sociales "Me enseñaron muchas cosas en el último tiempo. Entre ellas, a no decirles -feliz día- el 8 de marzo hasta que terminemos con la desigualdad", y agregó "en cambio, hoy me gustaría darles mi compromiso: un Estado que trabaje para que todas, todos y todes tengamos las mismas oportunidades".