Coronavirus: la UBA pide que no vayan a los que viajaron

Embed UBA coronavirus by MinutoUno.com on Scribd La UBA tomó medidas ante la llegada a la Argentina de la epidemia de coronavirus La UBA tomó medidas ante la llegada a la Argentina de la epidemia de coronavirus

A través de un comunicado, la UBA dispuso que no ingresen a sus centros de estudios "el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la Universidad de Buenos Aires” que hayan regresado del exterior.

Rige para todos aquellos que hayan pasado por China -donde se inició la epidemia- Alemania, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Irán, Italia y Japón. Pueden sumarse otros países si así lo indicara el Ministerio de Salud.

El comunicado agrega que el personal docente y no-docente de la UBA "comprendido por la Resolución 270/2020 tendrá una licencia excepcional” con goce de sueldo y todos sus adicionales. “No se computarán las inasistencias de las y los estudiantes y becarios afectados", detallan.

Facultad de Ingeniería - UBA La UBA decidió licenciar a personal y estudiantes que hayan viajado por lugares con alta tasa de contagio de coronavirus

La norma alcanza a todos aquellos que hayan viajado aún sin presentar síntomas de la coronavirus. “Deberá abstenerse de ingresar a jurisdicción de la Universidad de Buenos Aires hasta transcurridos quince (15) días desde su arribo a la República Argentina”, señala el texto.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo que resultaron positivos tres de los 28 análisis que el Instituto Malbrán realizó a sospechosos de estar infectados por el Covid-19. Así, son 12 los pacientes con coronavirus que son tratados en la Argentina.