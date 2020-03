Twitter: mujeres rompen el silencio con "#PorQueNoDenuncie

"#PorQueNoDenuncie porque tenia 7 años y recién a los 19 me di cuenta que si te tocan es ABUSO , al día de hoy no me olvido su mirada", denunció la usuaria Lucy Correa en su cuenta.



melodrama on Twitter Carteles que encontré por Av. Santa Fe #PorQuéNoDenuncié pic.twitter.com/YdhLHvXcKP — melodrama (@aaniclara) March 8, 2020 Se repitieron las denuncias por violencia de género en las redes sociales Se repitieron las denuncias por violencia de género en las redes sociales

"#PorQueNoDenuncié porque normalicé que rompiera su celular y el parabrisas de su vehículo porque yo iba a salir . Normalicé que se cagara de risa cuando le decía lo que me pasaba. Normalicé que me tratara de puta miles de veces. Normalicé que insultara a mi familia y amigos", reveló por su parte en las redes sociales Julieta Perotti otra víctima de violencia de género.

tina on Twitter #PorQuéNoDenuncié porque era chica, estaba sola y tenía miedo. Porque estaba segura de qué nadie me iba a creer. Me equivoqué? Si. Pero también se que hice lo que pude con lo que tenía a mi alcance y no me voy a juzgar más por eso. pic.twitter.com/XN4I9u7DWq — tina (@AgustinaLocke) March 8, 2020

En cambio Berenice contó: "lo hice, pero me desestimaron la denuncia por falta de pruebas. Para la policía tenía que aparecer golpeada (como mínimo), porque para ellos las miles de capturas con amenazas que les mostré no significaban nada . Hoy agradezco poder contarlo", mientras que Marina se refirió en las redes sociales a que "Era mi mejor amigo y no podía entender porque me hizo eso".

sofia✨ on Twitter #PorQuéNoDenuncié porque contarlo es revivirlo y es horrible aceptar lo que te pasó, asimilar que no fue tu culpa por mucho que te lo den a entender, porque "no te van a creer", porque "no fue para tanto", porque "mira si él va a hacer algo así, si es re buen pibe". — sofia✨ (@sofiigelsomino) March 8, 2020 En las redes sociales fueron tendencia las denuncias de violencia de género En las redes sociales fueron tendencia las denuncias de violencia de género

"Preguntar, respetar y el NO es NO! #PorQueNoDenuncié porque era mi pareja, porque tenia miedo de que nadie me crea, porque siempre las 'locas' o 'histéricas' somos nosotras. Porque no podía creer que la persona que amaba y que se supone que me amaba me podía hacer algo así ", escribió la usuaria YostMelisa.

"#PorQueNoDenuncié Porque era chica, porque esa noche había tomado de más, porque lo tenía que ver en el club, porque me daba vergüenza", posteó en su cuenta de las redes sociales Camila Lozano quien se animó a denunciar violencia de género.

Gaby on Twitter No tengo para aportar en este hashtag #PorQuéNoDenuncié pero ya que estamos les cuento que la primera pija que vi en mí vida fue a los cuatro años a bordo de un tren.

De ahí en más, una vida de sortear vallas que te van poniendo para que vivas asustada. — Gaby (@MissLadrillos) March 8, 2020 Las mujeres utilizaron las redes sociales para exteriorizar sus denuncias Las mujeres utilizaron las redes sociales para exteriorizar sus denuncias

"#PorQueNoDenuncié tenía miedo de dejarlo, de lo que me fuera a pasar después de eso. 'Una pelea más y me voy', eso me lo repetí muchas veces hasta que tuve el valor. La hija de puta fui yo, la loca de mierda, pero vos sos un violento que me enseñó a los golpes lo que no quiero nunca más ", contó Jazzu, quien subió fotos de las heridas en ojos y brazos que sufrió a manos de su pareja.