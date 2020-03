Fede Bal: "Tengo cáncer de intestino"

minutouno on Twitter AHORA | Fede Bal contó que padece cáncer de intestino pic.twitter.com/Y4VL2BZgK2 — minutouno (@minutounocom) March 10, 2020

El hijo de Carmen Barbieri y el fallecido Santiago Bal estuvo internado y muchos eran los rumores sobre su salud. "Después de eso me hicieron varios estudios más, todos dieron bien, pero el resultado de la biopsia dio que es maligno, tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo en estos últimos días. Soy joven, tengo 30 años, pero cada vez hay más casos en gente joven, me dijo el doctor", agregó en la publicación en la que se lo ve sentado frente a la cámara.

"La realidad que yo estoy asimilándolo, junto con ustedes también. Me fui de las redes sociales porque estoy en un momento de extrema sensibilidad, donde cada cosa que dicen los haters o la gente que se ocupa en hacer mal, me va a doler mucho más que lo que podía doler o importar. Soy un tipo fuerte, siempre lo fui. Estoy en un momento en que necesito rodearme de gente que me quiera", agregó quien en el verano protagonizara la obra "Mentiras Inteligentes" en Mar del Plata.

Fede Bal anticipó que empezará "un proceso de quimioterapia, de rayos y de pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va, voy a tener que someterme a una operación".

"Va a ser un año de resguardo, de desaparecer de las redes sociales, de la tele y del teatro. Tengo una gira programada, con Mentiras inteligentes, así que se verá de postergarla para más adelante para que pueda", adelantó.

barbieri.jpg Carmen Barbieri acompañó a Fede Bal durante su internación y confía en que mejorará su salud

CARMEN BARBIERI LO ANTICIPÓ

“Lo que puedo decir es que el tratamiento lo hará en el Fleming. Está muy confiado de todo el equipo médico que lo acompaña, sabe que hay muy bueno médicos en el lugar y no quiere hacer interconsulta”, dijo Carmen Barbieri cuando fue consultada sobre la salud de su hijo.