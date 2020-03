Mientras se consumen los últimos días de la temporada estival brillantemente etiquetada por Martin Rodriguez como “El Verano de los Hijos de Puta” (1), y entre los pliegues del temor a la extinción de la humanidad ya sea por el coronavirus o por la intoxicación masiva con alcohol en gel(2), los primeros días de marzo también nos dejan la remake de aquel evento protagonizado entre uno de los directores de la Nación -Claudio Escribano- y el entonces novel Presidente Néstor Kirchner.

En ese 2003 El Pliego fue brutal y sencillo: alineamiento con EEUU, permeabilidad con empresarios, alejamiento de Cuba -Fidel Castro había dado uno de sus últimos discursos aquí en el marco de los eventos de la asunción de Kirchner- y política de olvido frente a los delitos cometidos en la última dictadura. Kirchner los rechazó y Escribano publicó su célebre editorial dónde afirmó que la Argentina “…había decidido darse un gobierno por un año”.

En los inicios de este 2020, el portador del mensaje fue el refinado Carlos Pagni, quien de manera abierta y a la luz de los reflectores del canal de los Saguier expuso los términos: indulto para CFK y su familia a través de la revisión judicial aprovechando los “errores” procesales de los juicios que ésta atraviesa, admisión de manera tácita de la existencia de corrupción durante el gobierno de la actual Vicepresidenta lo que implica la continuación de las causas contra funcionarios emblemáticos, vaciamiento del poder político de la Vicepresidenta y un dead line vidrioso para el cumplimiento de los requerimientos…el despegue de la economía.

Lo primero que debe decirse es que una amplia gama de políticos, periodistas y opinadores pisaron el palito plantado por Pagni y se sumaron a la replica del mensaje haciendo eje en la admisión de éste sobre las desprolijidades procesales que implicaron las masivas prisiones preventivas, las que “probablemente”(sic de Carlos Pagni) avasallaron garantías constitucionales. De allí un coro que se enfervorizó marcando la aceptación por parte del vocero de La Nación de la teoría del Lawfare. Sin embargo, fue la propia CFK quién recogió el guante por twitter y puso la discusión en los términos de la puja de poder que la presentación del pliego plantea al referirse a los dichos de Pagni -sin nombrarlo y destacando su rol de vocero de La Nación- agregando el detalle que el Lawfare vernáculo sucedía sin que “…a la Corte Suprema se le mueva un pelo”.

Y he aquí el debate de fondo. El Pliego presentado a Alberto de manera frontal es la admisión por parte de La Nación de que el sector mas reaccionario de la oposición (Macri/Bullrich/Pichetto) no tiene chances en el mediano plazo de medrar sobre un escenario político condicionado por un resultado económico que -de no mejorar- a lo sumo pondría a Alberto en una continuidad de la debacle del Macrismo. Entonces la contención posible ante una crisis es una coalición que se despegue de su sector más kichnerista y una suerte de gran alianza de centro que contenga a los racionales de centro izquierda/centro/centro derecha -de allí el sutil comentario de Pagni sobre el discurso del 01/03 de AF “…fue un discurso progresista, no populista”- dónde La Nación y el resto de la planta permanente del poder aportan sus recursos institucionales para garantizar ese gran acuerdo patriótico. Entre esos recursos aportados, se ofrece el fin de la persecución contra CFK y su familia que -al ser de índole judicial y comunicacional- implica dominar el campo mediático y también jurídico, dónde la Corte Suprema manda y tiene voz final.

Cristina pescó al vuelo de que estábamos hablando y es por ello que los términos aún imprecisos de la reforma judicial planteada por el Presidente son hoy el mayor dato que puede proporcionar la coalición peronista sobre su matriz estratégica. Para muchos el menemismo terminó el día en que Néstor Kirchner logró torcerle el brazo a la Corte formada a imagen y semejanza de la convertibilidad. No sería extraño que otros tantos piensen que el ciclo neoliberal de feroz empobrecimiento, endeudamiento y fuga que auspició el macrismo deba terminar de la misma forma.

(1) Martin Rodriguez (@tintalimón) marcó en el programa Desafío 2020 de C5N que este verano debería llamarse así dado la cadena de sucesos que había empezado con un chancho arrojado a una pileta desde un helicóptero, continuado con el asesinato salvaje de Fernando Baez a mano de una decena de rugbiers y finalizaba con el asesinato a un menor por haber sido testigo de la violación de su madre)

(2) Por día mueren 17000 niños menores de 5 años por desnutrición. Lavémonos bien las manos y fijémonos que podemos hacer por estos pibes.

