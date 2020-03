Jubilaciones de privilegio: El fiscal Taiano desestimó la denuncia de la oposición contra Scioli

El bloque de Juntos por el Cambio en Diputados cargó contra el ex gobernador bonaerense por entender que estaba en condiciones de ocupar su banca ya que, según advirtieron, ya no era diputado. En rigor la designación oficial como embajador ante el gobierno de Brasil no se había hecho efectiva todavía ya que no se había publicado en el Boletín Oficial e incluso Scioli no había renunciado todavía a su banca, cosa que sí hizo una vez que fue oficializada su designación.

daniel scioli Scioli participó del debate para reformar las jubilaciones de privilegio

En el escrito de 7 páginas en la que desestimó la denuncia presentada por Yamil Santoro y José Magioncalda, el fiscal Taiano también pidió no judicializar la polítca.

Según consignó Perfil, en la presentación de Taiano ante la jueza María Servini a cargo de la causa, el fiscal detalló: “Debe desestimar estas actuaciones por inexistencia de delito”. Y agrega: “A pesar de lo sostenido por los denunciantes, para el día 28 de febrero de 2020 Daniel Scioli se encontraba ejerciendo de forma efectiva su banca de diputado nacional”.

Según recordó Taiano el 2 de marzo Scioli no había presentado todavía su renuncia a la banca. También da cuenta de un informe del ministerio de Relaciones Exteriores de ese día vinculado al trámite de designación como embajador en el que se desprende que para esa fecha “se encontraba en trámite el expediente por la referida designación”.