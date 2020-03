Miguens consideró que el paro del campo fue "prematuro"

Aunque dijo entender las razones que llevaron a los ruralistas a rechazar la elevación en 3 puntos porcentuales (del 30 al 33%) en la alícuota en las retenciones que pagan los grandes exportadores de soja (más de mil toneladas anuales), Miguens aseguró a El Destape Radio que lo "sorprendió un poco que surgiera este problema en este momento del país que está pasando por un momento tan difícil".

CRA rechazó la suba a las retenciones.jpg La Mesa de Enlace lanzó un lock out patronal contra la suba de las retenciones

Miguens, que sin embargo se encargó en destacar el aporte del campo a la economía nacional y negó la supuesta falta de solidaridad del sector, reconoció que la situación en 2008, cuando fue uno de los protagonistas de las protestas contra el gobierno de Cristina, es muy distinta a la actual. "Son dos temas distintos, si bien tienen similitudes, son diferentes" aseguró y detalló: "en aquel momento el campo reaccionó frente a una presión impositiva que desconocía porque la resolución otorgaba movilidad a los derechos de exportación, podían varias de acuerdo a los precios".

"En aquel entonces el campo se sorprendió porque fue una medida inconsulta y sorpresiva para el sector. Esto ahora fue hablado personalmente" detalló.

"No es que apoye o no el lock out, ésta es una expresión del sector para hacer conocer que atraviesa un momento difícil y que esta suba en las retenciones agrava su situación", explicó Miguens.

Acerca del futuro del conflicto Miguens no dudó, y se distanció en este punto con la actitud demostrada hasta el momento por la Mesa de Enlace. "Yo insistiría con el diálogo" sentenció y dio a entender que la medida contra el gobierno de Alberto Fernández, a menos de tres meses de haber asumido, fue prematura. También reconoció el carácter consensuado en el Congreso de la Nación, a partir de la sanción de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que está en la base del aumento del tributo.