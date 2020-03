Brasil: se confirmaron los dos primeros casos autóctonos de coronavirus

“Son los primeros casos en el estado de pacientes que no estuvieron en países con transmisión comunitaria. Estábamos esperando que eso sucediera en breve. Sin embargo, no hay motivo para el pánico", dijo el secretario de Salud del estado, Edmar Santos, quien trató de llevar tranquilidad a la población y llamó a todos a cambiar los hábitos: "la orientación es no acercarse más para saludar a nadie".

Hasta el momento las autoridades han confirmado 73 contagios de COVID-19 en Brasil, y Río de Janeiro es la zona más afectada con 15 casos en total.

Por otro lado el secretario de Comunicación de la Presidencia de Brasil, Fabio Wajngarten hace menos de una semana se fue con Jair Bolsonaro a una gira oficial por EEUU y, hasta, se reunieron con Donald Trump.

La noticia fue confirmada por el periódico brasileño Estadão, y este suceso obligó a que se le realicen los chequeos correspondientes al presidente brasileño Jair Bolsonaro para ver si se contagió.

Días antes de la confirmación del contagio de su secretario de Comunicación, el siempre polémico Bolsonaro calificó a la pandemia como una "fantasía inflada por los medios", sin embargo debió suspender un viaje oficial hacia el estado de Rio Grande do Norte a raíz de la enfermedad.