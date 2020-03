Coronavirus: el minuto a minuto de la pandemia

Un funcionario del gobierno brasileño que estuvo al lado de Donald Trump dio positivo en el test de coronavirus

Trump Wajngarten - copia.jpg

Fabio Wajngarten, vocero del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dio positivo de coronavirus. Recientemente había participado de la gira por los Estados Unidos en la cual se reunieron con Donald Trump.

Piden decretar la emergencia en el sector turístico

Detectaron los primeros casos autóctonos de coronavirus en Brasil

luiz mandetta ministro salud brasil.jpg

La Secretaría de Salud de Río a través de un comunicado confirmó los dos primeros casos autóctonos del país limítrofe, creen que el médico se habría contagiado en un congreso de salud y luego se lo transmitió a su esposa. Los dos pacientes se encuentran estables y aislados en su casa.

“Son los primeros casos en el estado de pacientes que no estuvieron en países con transmisión comunitaria. Estábamos esperando que eso sucediera en breve. Sin embargo, no hay motivo para el pánico", dijo el secretario de Salud del estado, Edmar Santos, quien trató de llevar tranquilidad a la población y llamó a todos a cambiar los hábitos: "la orientación es no acercarse más para saludar a nadie".







Refuerzan medidas de prevención ante el coronavirus en instituciones y acciones dependientes de Desarrollo Social

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dio a conocer una serie de recomendaciones en materia de prevención a organismos, instituciones y organizaciones que dependen o trabajan de manera articulada con esta cartera, en atención a las medidas preventivas dispuestas por Presidencia de la Nación ante el Coronavirus (COVID-19).

En ese marco, se reforzó la comunicación con los Centros de Desarrollo Infantil, Centros de Referencia (CdR), Centros de Integración Comunitaria (CIC), hogares de personas adultos mayores y comedores.

El Ministerio de Cultura suspende todas las actividades

Centro-Cultural-Kirchner2.jpg

Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Cultura cerró todas las actividades públicas en los museos nacionales y el Centro Cultura Kirchner. "Creemos que es necesario reforzar todas las medidas de prevención", anunció la cartera a través de un comunicado.

Suspendieron las clases en Jujuy por dos semanas





El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció este jueves la decisión de suspender "durante dos semanas" las clases en todos los niveles educativos de la provincia como medida preventiva para contener la expansión del coronavirus, como así también la de suspender, en este caso por un plazo de dos meses, "todos los espectáculos y reuniones públicas por dos meses".

Así lo consignó en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este mediodía, convocada para dar cuenta de una serie de medidas preventivas y protocolos de actuación en Jujuy, en el marco de "la emergencia sanitaria y epidemiológica" que -consignó- a través de un decreto dictó para la provincia.

Todos los partidos de fútbol se jugarán sin público en Argentina por el coronavirus

coronavirus cancha vacia river superliga El estadio Monumental durante un partido sin público

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, informó a la AFA la suspensión de la concurrencia de público a todos los eventos deportivos que se desarrollen a nivel nacional. La medida llega en conjunto a otras tomadas en el marco de evitar y prevenir la propagación del coronavirus.

La medida incluye jugar a puertas cerradas los partidos de fútbol de todas las categorías y divisiones, de carácter nacional –como la Copa Superliga- e internacional –como Copa Libertadores y Sudamericana- que se disputen en el país.

“Solicito que disponga las medidas necesarias para impedir el ingreso de público en todos los eventos deportivos organizados por la institución que usted preside, abarcando los eventos de cualquier categoría y división, e incluyendo los de carácter nacional y/o internacional que deban disputarse en nuestros país”, indica la carta firmada por Lammens y enviada a Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol.

