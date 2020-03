Mendoza: el israelí que mató a su madre y tía irá a juicio

Tras rechazar el planteo de nulidad sobre el requerimiento de elevación que realizó la defensa de Pereg, el juez Sebastián Sarmiento, del Juzgado Penal Colegiado 1, resolvió ratificar el pedido de la fiscal de homicidios Claudia Ríos.

Pereg , de 38 años, será juzgado por el homicidio calificado por el uso de arma de fuego contra su tía Lily Pereg (de 54) y por el homicidio agravado por el vínculo de su madre, Pyrhia Sarusi (63).

El defensor de Pereg, Maximiliano Legrand, anunció que apelará la decisión, por lo que la decisión final la tendrán los jueces del Tribunal Penal Colegiado.

Pero en principio el juez Sarmiento también rechazó la inimputabilidad del ex soldado israelí, que llamó la atención de otros presos en el penal donde está alojado porque se considera un gato y se niega a bañarse. El ex soldado israelí irá a juicio por jurados, una opción disponible en la Justicia de Mendoza pero no así en la totalidad del territorio argentino.

Gilad Pereg Pereg está acusado de asesinar a su madre y su tía, y de enterrarlas en su casa de Mendoza

El pedido de elevación a debate oral fue realizado el 7 de febrero de 2020 por la fiscal Ríos, quien en conferencia de prensa señaló que "Gilad Pereg comprende y está ubicado en tiempo y lugar, y comprende el proceso", y que "se han reunido todas las pruebas" y "hay elementos de convicción suficientes para que esta causa vaya a juicio".

Las hermanas Lily y Pyrhia fueron vistas con vida por última vez el 12 de enero de 2019, cuando llegaron desde Israel a Mendoza para visitar a Pereg, que las recibió en su casa sobre la calle Roca al 6000 de Guaymallén. Luego se esfumaron y 14 días después la Policía Científica encontró sus cuerpos tapados con piedras y tierra en un sector del predio.

Pereg fue detenido como posible autor del doble crimen apenas se descubrió la macabra sepultura, pero ya en la cárcel el hombre mostró comportamientos extraños y aseguró ser "un gato". Incluso pasó audiencias enteras maullando frente a los jueces.