Coronavirus en España: de la escasez a la contención social

España presenta más 3 mil infectados y 86 muertos por la pandemia de coronavirus, los números ascienden de manera abrupta desde que comenzó el periodo de expansión hace siete días. Pero aún sigue siendo un porcentaje muy bajo comparado con Italia, que presenta cerca de 12.500 infectados y las medidas más drásticas de toda Europa: aislamiento, cuarentena y cierre de total de negocios excepto farmacias y mercados.

El miedo de España es tener que quedar totalmente aislada por la pandemia de coronavirus, y ante esta posibilidad las personas toman sus propias medidas preventivas. Desde este martes, las góndolas de los supermercados de Madrid muestran faltantes de aceite, legumbres, carnes, embutidos, agua mineral y papel higiénico; lo que se suma a la falta de barbijos y alcohol en gel en las farmacias. La circulación por redes sociales de estas imágenes replicó un principio de desabastecimiento en el resto del país y abrió la puerta a una serie de memes en Twitter.

Mientras tanto, desde las instituciones aumentan las restricciones:

-Suspensión de clases en todos los ámbitos educativos por quince días y retorno del alumnado extranjero (principalmente del programa ERASMUS –por sus siglas en inglés European Region Action Scheme for the Mobility of University Students-) a sus ciudades de origen.

-Teletrabajo.

-Cierre museos, centros cívicos, entidades y asociaciones de prestaciones de servicios.

-Suspensión de eventos con más de mil personas. Por ejemplo, las fallas valencianas, fiesta clásica y popular que se celebra del 15 al 19 de Marzo.

-Deportes: suspensión de La Liga, Champions League, Euroliga, NBA y todo partido de ligas menores o recreativo. Por su parte, el club Real Madrid puso en cuarentena a sus jugadores de básquet y fútbol.

-El Congreso, con sede en Madrid, suspende su actividad por dos semanas luego de que se confirmara el contagio de tres diputados.

-Cancelación de vuelos a Italia.

Desde el Gobierno, las medidas por la pandemia de coronavirus rondan en dos ámbitos centrales: salud y economía. El Ministerio Nacional de Sanidad actualiza la información de la emergencia sanitaria a través de una conferencia de prensa diaria, trabaja en conjunto con los hospitales de las comunidades autónomas y dispuso canales informativos y números telefónicos para evitar el colapso de los hospitales, algo que se logró contener las primeras tres semanas de expansión.

En lo que respecta al ámbito económico se confirmó la transferencia de 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para garantizar la atención sanitaria y el suministro de materiales por la pandemia de coronavirus, además se destinaron 1.000 millones de euros para atender las prioridades sanitarias.

En el ámbito social, se confirmó un subsidio destinado a padres y madres que pierdan horas de trabajo por cuidar a sus hijos ante la falta de clases y una ayuda de 25 millones de euros para reforzar la atención a los menores en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, urge un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para aprobar los presupuestos generales del Estado del año 2020 necesarios para afrontar la situación de emergencia generada por la pandemia de coronavirus.

En conferencia de prensa, el presidente de España, Pedro Sánchez, respondió preguntas de la prensa enviadas por WhatsApp y confirmó que el mejor de los escenarios prevé un control del coronavirus en dos meses. Además sostuvo que cada decisión está siendo tomada en base a recomendaciones de la ciencia y de los expertos y concluyó pidiendo responsabilidad y disciplina social para vencer al virus.

En las calles de España repercuten las medidas y cierta paranoia comienza a circular; aumentan las personas con barbijos, disminuye la cantidad de personas en bares y restaurantes, se comienzan a ver comercios cerrados y los supermercados tienen mayor demanda de pedidos a domicilio. Además, colapsan las líneas telefónicas y páginas webs para cancelar o cambiar vuelos y hoteles de viajes previstos en el mediano plazo.

La fase de expansión que atraviesa España aún está en proceso y las consecuencias de las medidas tomadas recién se verán en diez días, lo que anticipa una continuidad en el aumento de los casos positivos. Mientras tanto las personas dudan sobre la verdadera magnitud del virus pero no dejan de hacer sus compras “por las dudas”.

* Por Mariel Lesnichevsky Boronat desde Barcelona