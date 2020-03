Alarma en River: un juvenil tiene fiebre y le hacen estudios

River Plate on Twitter [Parte médico]



"Esta mañana, el jugador de Reserva Thomas Gutiérrez presentó un cuadro de enfermedad de vías aéreas superiores compatible con Covid-19. Por tal motivo, se activó el protocolo interno aislando al jugador y a los que tuvieron contacto con él. Comunicaremos novedades en cuanto se defina el origen del cuadro clínico mediante los análisis de laboratorio", indicó el Club Atlético River Plate en su cuenta oficial de Twitter.

El colombiano no pudo entrenarse con el plantel que dirigen Juan José Borrelli y Gustavo Fermani ni presenciar el triunfo 2-0 sobre Atlético Tucumán. Si bien existe mucha precaución al respecto, la elevada temperatura hizo que se lo alejara del contacto con sus compañeros por precaución.



Gutierrez es marcador central, tiene 19 años y arribó al club de Núñez a fines de 2018 y a partir de 2019 comenzó a jugar para la Reserva de manera oficial: lleva diez presentaciones por los puntos. Todavía no tiene contrato profesional, debido a que no hay cupos de extranjeros disponibles en River para registrar un vínculo en la AFA.