Evitar besos en la mejilla y no compartir mate: las recomendaciones contra el coronavirus

Durante la conferencia de prensa tras la reunión interministerial en Casa Rosada, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó este viernes que suspender las clases sería "contraproducente", y indicó que el de los niños y niñas "no es un grupo de riesgo" frente al coronavirus.



Ginés González García aseguró que la decisión de no cerrar las escuelas fue "la medida que más consenso tuvo" en la reunión interministerial, ya que "no sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud".

"Los chicos no son un grupo vulnerable y, cuando no van a la escuela tienen que quedarse fuera de la escuela, con lo cual aumenta el riesgo para los adultos que deben cuidarlos y, además, que los chicos estén en la calle es riesgoso", aseguró el funcionario en conferencia de prensa.

Ginés afirmó que el Gobierno nacional "está trabajando conjuntamente entre todos los ministerios y la comunidad científica para que el decreto" del Poder Ejecutivo anunciado este jueves con medidas sobre el coronavirus "exprese la voluntad no sólo del gobierno, sino también de la ciencia", en una rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Embed

En ese sentido, la jefa de epidemiología del Hospital Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile, dijo que "el coronavirus no tiene libre circulación en la comunidad" argentina, precisó que "no se dio mortalidad en pediatría" y destacó que "la escuela es muy importante para generar tareas de prevención" frente al coronavirus.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Gentile explicó de esta manera los argumentos científicos para no cerrar las escuelas, tras la reunión interministerial que encabezó el presidente Alberto Fernández.

Por su parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, destacó que, frente a la pandemia de coronavirus, desde el Gobierno nacional se están "implementando todas las medidas de prevención necesarias en todos los medios de transporte del país" y precisó que "el mayor impacto es en las aerolíneas".

Ginés González García destacó que el gobierno argentino está "en contacto con todos los países que están enfrentando la pandemia del coronavirus, tanto con aciertos como con errores".