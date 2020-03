Coronavirus: ¿por qué no se suspenden las clases?

"La medida que más consenso tuvo fue la vinculada al no cierre de las escuelas", afirmó el ministro de Salud, Ginés González García, durante la conferencia.

"Consideramos que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud. Los chicos no son un grupo vulnerable, pero cuando no van a la escuela, tienen que quedarse fuera de la escuela. Para eso se requiere a los adultos para cuidarlos, lo cual aumenta el riesgo para los adultos. Los chicos además deambulan por la calle, por los shoppings, por los cines. Con lo cual hasta podría ser desde el punto de vista del control de la epidemia, contraproducente", afirmó el ministro.

coronavirus salud conferencia ginés gonzález garcía.jpg

En caso que haya un caso autóctono, el ministro de Salud se mostró calmo y advirtió: “Tenemos la obligación de prepararnos lo mejor posible”. González García estuvo acompañado por el ministro de Transporte Mario Meoni, y por dos miembros del comité de Infectología: Ángela Gentile y Eduardo López.

Gentile justificó la no suspensión de las clases: “No tenemos circulación comunitaria, no somos Italia ni China”, explicó. Y agregó: "No hubo mortalidad en niños pero sí son activos transmisores”.

En el caso de López reforzó el cambio de costumbres en ámbitos sociales: “Vamos a alentar el distanciamiento como evitar el beso en la mejilla y disminuir la socialización del mate que es muy típico de nosotros”.

Sobre los protocolos aplicados a las instituciones educativas, López relató: “Mantenemos en el protocolo cuando aparece en una escuela un caso sospechoso se suspende la actividad de ese grado durante dos semanas, en caso que sea un diagnóstico confirmado se suspenden las actividades de toda la escuela por 14 días”.