Coronavirus: uruguaya contagiada fue a boda con 500 personas

La mujer, identificada como Carmela, se enteró que tenía coronavirus en la tarde del viernes. Es uno de los cuatro casos que se registraron en el país y está en su casa cumpliendo reposo y no reviste gravedad.

La mujer viajó a Milán y tuvo fiebre, 41 grados, luego volvió a Montevideo y viajó a Madrid, donde se sintió mal y tuvo tratamiento médico sin saber aún que estaba infectada con el Covid-19. Cuando regresó a su país pidió que le hicieran el análisis y, según contó, como no le dieron importancia se fue a la fiesta multitudinaria en Carmelo, Uruguay.

"El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero no pude ingresar y el 6 de marzo volví a Uruguay. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas ", contó en sus redes sociales.

italia coronavirus pandemia.jpg La OMS declaró el estado de pandemia: ya son más de mil los muertos por coronavirus Covid-19 en Italia Télam

Carmela dijo que estaba angustiada por lo que atraviesa y por el peso de una culpa de posible contagio a amigos de Uruguay. En la fiesta, mientras tosía y contó que que algunos amigos le hacían bromas: "No tendrás coronavirus".

Uno de quienes fueron a la fiesta es responsable de entrenamiento de un equipo deportivo y luego de acusar síntomas de posible afectación de Covid-19, todos los deportistas están realizándose análisis.