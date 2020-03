Vicente López: habló el vigilador golpeado por un inquilino que no respetó la cuarentena

"El sábado me insultó, me amenazó por el interno y luego me agredió en la garita, tras lo cual se quiso fugar pero la policía lo frenó", aseguró Gustavo Granucci por C5N.

vigilador golpeado

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 21.20 en un edificio ubicado en Rosales 2793, en Olivos, cuando Granucci denunció la agresión por parte de un inquilino, la cual quedó grabada por una de las cámaras de seguridad del lugar.

El ataque se produjo en la garita del vigilador, donde el inquilino -identificado como Miguel Ángel Paz- insultó al empleado de seguridad porque éste le había advertido que no cumplía con el protocolo de sanidad dispuesto por el Gobierno ante el coronavirus.

“No estás cumpliendo con el protocolo de sanidad, tomátelas de acá y salí de la guardia”, le pidió Granucci y, como el inquilino se rehusó, lo empujó, a raíz de lo cual este último lo atacó a puñetazos al tiempo que lo insultaba nuevamente.

"López tendrá que rendir cuentas ante la Justicia porque yo como vigilador no puedo tocar a una persona. Este hombre se rió de la salud de cada uno de nosotros y con la salud no se juega", concluyó Granucci.