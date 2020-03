Alberto Fernández reiteró la necesidad de guardar cuarentena

alberto fernández cuarentena monte hermoso Mensaje de Alberto Fernández a los que no respetan la cuarentena por el coronavirus

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!", tuiteó este lunes por la noche Alberto Fernández luego de que trascendió el caso de una importante cantidad de personas que se congregaron en Monte Hermoso.

Alberto Fernández se refiere a la noticia conocida este lunes donde, ignorando los trágicos casos de España e Italia, donde los contagios de coronavirus se multiplicaron en cuestión de días por falta de distanciamiento o cuarentena, cientos de habitantes de los alrededores de Monte Hermoso emprendieron este lunes el camino al balneario ubicado a 100 kilómetros de Bahía Blanca, publicó el sitio La Brújula 24.

De acuerdo con lo que publicó el medio, muchos visitantes hasta se quejaron por las medidas con las que fueron recibidos en Monte Hermoso, como que les hagan un cuestionario que luego deberán firmar a modo de declaración jurada para corroborar que no tengan ninguno de los síntomas más visibles de la presencia del coronavirus.

También se le pide a cada turista que dé cuenta de si estuvo con alguien que haya viajado a alguno de los países considerado "de riesgo" (España, Italia, China o Japón, entre otros) o con una persona que esté en cuarentena por precaución.

Un solo "sí" a estar cuestiones y la persona no podrá ingresar a Monte Hermoso para evitar la propagación del coronavirus por la provincia de Buenos Aires.

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, le solicitó a los vecinos de esta ciudad que "en lo posible" se queden en sus casas "para que el virus no circule", en referencia a las medidas preventivas ante el Covid-19.

"Al coronavirus lo enfrentamos entre todos y con la máxima responsabilidad. Les pido que, en lo posible, nos quedemos en casa", sostuvo el jefe comunal hoy a través de su cuenta en la red social de Twitter.

Gay dijo que "es un momento muy importante para que el virus no circule y lo mantengamos lo más aislado posible".