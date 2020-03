El intendente de Mar del Plata pidió a los turistas que no vayan este fin de semana largo

“La responsabilidad de todos los argentinos es que no haya circulación de gente. La no circulación evita la circulación del virus. Entonces, la responsabilidad como marplatenses es pedirles a los argentinos que nos estaban eligiendo que no vengan”, aseguró el jefe comunal, en conferencia de prensa.

Guillermo Montenegro.jpg Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata

Además, anticipó que el Ejecutivo se encuentra trabajando “en algunos decretos para limitar la cantidad de lugares abiertos en nuestra ciudad”. “En caso de que alguno decida venir, se van a encontrar con una ciudad que sus restaurantes no van a estar funcionando como deben funcionar. Ya les recomendamos a los bares que cierren, mientras que lugares de esparcimiento nocturnos ya están cerrados”, indicó.

“El que venga se va a encontrar una Mar del Plata que no está en condiciones de recibir porque la idea es no recibir a nadie, sino trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver el cuidado de los marplatenses”, señaló.

En esa línea, ratificó que “se va a trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el cuidado de los marplatenses” y garantizó medidas tendientes a evitar la circulación de gente, además de sanciones para quienes no cumplan con la cuarentena. Incluso, aseguró que el municipio ya realizó denuncias penales contra quienes incumplieron con la medida sanitaria.