Wally en cuarentena: así luciría la famosa ilustración en tiempos de coronavirus

"Siempre fui fanático de los libros de Wally. Lamentablemente me llevaba un tiempo largo encontrarlo. Pensando en el tema del aislamiento y el distanciamiento personal, me acordé de que Wally siempre estaba entre grandes aglomeraciones de gente lo que sería un peligro en estos días. Entre tanta preocupación y paranoia me tranquilizó saber que un día como hoy podría encontrarlo con mucha mayor facilidad", contó Mezzini.

Wally Corona Virus edition Una publicación compartida de Pedro Mezzini (@pedrola__) el 15 Mar, 2020

En la Argentina se anunció la cancelación de aglomeraciones y suspensión de actividades no esenciales sean deportivas, recreativas, turísticas o de cualquier otro tipo. También las actividades no esenciales. El fin es reducir el contacto y que la transmisión sea lo menor posible.