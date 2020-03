Coronavirus: trabajadores de shoppings piden que los cierren

Los videos de las protestas circularon por las redes sociales, donde muchos trabajadores y clientes se mostraron indignados por la apertura de los centros comerciales.

"No se por qué no cierran los shopping y nos hacen venir a laburar acá sabiendo que no hay nadie", aseguró un trabajador en un video que circuló en Twitter.

Las manifestaciones se replicaron en el Abasto, Alto Palermo, Alto Avellaneda, Recoleta Mall, Galería Pacífico, Paseo Alcorta y Unicenter, entre otros.

En el Abasto, ubicado en Corrientes al 3200, los trabajadores salieron a la calle y cortaron parcialmente la avenida reclamando que los centros comerciales se sumen a la cuarentena por la pandemia del Coronavirus Covid-19.

Con aplausos, golpeando bidones, tachos y cantando por los habitualmente recorridos pasillos, los trabajadores recorrieron los distintos centros comerciales exigiendo el cierre y pidiéndole a la gente que se quede en sus casas.

LOS VIDEOS DE LAS PROTESTAS

tupito on Twitter Aunque no lo crean, en los Shopping trabajan personas y se pueden morir también. #cierrenLosShopping pic.twitter.com/tT9k0d4Fe6 — tupito (@etupito) March 17, 2020

Luca Giménez ☀️ on Twitter Empleadxs del Paseo Alcorta hacen un "Ruidazo" reclamando el cierre del Shopping y que lxs dejen ir a sus casas por prevención. #CoronavirusArgentina pic.twitter.com/iwPHsXKClN — Luca Giménez ☀️ (@LucaMGimenez) March 17, 2020

Balvanera City Rocker on Twitter Me manda amiga que labura en el Alto Palermo. Empleados piden que cierren el shopping. La gente sigue entrando como si nada pic.twitter.com/4qDwb9eGLa — Balvanera City Rocker (@RollJimxnxz) March 17, 2020

Lucas Nicolas- on Twitter Empleados del alto Avellaneda protestando para que cierre el Shopping pic.twitter.com/sKYF1katn8 — Lucas Nicolas- (@LuucasNicolaas) March 17, 2020