Coronavirus: Kevin Durant y otros tres jugadores de la NBA dieron positivo

"Cuatro jugadores dieron positivo en el test de coronavirus. De ellos sólo uno presentó síntomas y los otros tres son asintomáticos. Los cuatro están aislados y siguiendo los consejos del equipo médico", explicó el documento.

"La salud de los jugadores y del staff técnico son prioridad para nosotros y trabajaremos con todas nuestras fuerzas para que nos afecte lo menos posible", concluyó el comunicado.

A statement from the Brooklyn Nets. View this post on Instagram A statement from the Brooklyn Nets. A post shared by Brooklyn Nets (@brooklynnets) on Mar 17, 2020 at 2:24pm PDT

Aunque el comunicado no detalla el nombre de los jugadores, Kevin Durant reconoció que es uno de ellos en diálogo con The Athletic. En entrevista con dicho medio, el basquetbolista afirmó "no tener síntomas" e hizo un llamado a la población de los Estados Unidos a "seguir la cuarentena y permanecer en casa".

Cabe recordar que Kevin Durant está en recuperación por una lesión del tendón de Aquiles sufrida en las Finales del 2019 con los Golden State Warriors, club al que dejó para fichar con los Brooklyn Nets, si bien su regreso a la NBA se espera para la temporada 2020-2021, recordando que el actual calendario está suspendido.

Good win fellas!! Thank you for the support #dubnation View this post on Instagram Good win fellas!! Thank you for the support #dubnation A post shared by @ easymoneysniper on Nov 11, 2017 at 11:32pm PST

La NBA se suspendió desde el pasado miércoles luego del caso positivo de coronavirus de Rudy Gobert (Utah Jazz), a minutos de comenzar el partido contra Oklahoma City.