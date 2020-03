Coronavirus: Pablo Biró, el piloto del vuelo de repatriados

"Y este señor Bidó, Biró creo que se llama… en vez de darle vergüenza que el noventa y pico por ciento de los argentinos que aún todavía no vuela, a pesar de que ya voló medio millón de argentinos que no había volado con esta revolución de los aviones, el 90 por ciento de los argentinos no vuela con frecuencia. ¿Y por qué tiene que pagarle a Bidó (sic) todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos?", preguntaba hace menos de un año el ex presidente Mauricio Macri que fracasó en su intento de reelección.



En medio de la crisis por la pandemia de coronavirus y ante el abandono de turistas argentinos en distintos puntos del mundo por parte de las líneas aerocomerciales internacionales que no realizaron un plan de evacuación e incluso, algunas de ellas, no están facilitando los trámites para endosar los tickets.

El Gobierno tomó la decisión que la aerolínea de bandera, o sea el Estado, sea la encargada de traer a los argentinos de nuevo a casa ante el avance de la pandemia de coronavirus.

Este miércoles sale el primer vuelo en ferri, o sea que sale sin pasajeros desde Argentina, hacia Miami y su comandante será Pablo Biró, que además es el titular de APLA y fue uno de los sindicalistas más criticado por Mauricio Macri cuando, en detrimento de Aerolíneas Argentinas, se favorecía a las low cost.

"Aerolíneas Argentinas hoy le sigue costando a los argentinos que no vuelan más de 2 mil millones de pesos por mes. Y este señor no sólo no se pone a ayudar para que los argentinos no pongamos ese dinero que necesitamos para mejorar la educación, llevar más cloacas a gente que no las tiene, sino que además se opone al desarrollo de otras líneas aéreas. Es disparatado", cuestionaba Mauricio Macri.

Pablo Biró con Pablo Ceriani Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas fue calificado como "sinvergüenza" por Mauricio Macri: comandará el avión de los repatriados por la pandemia de Coronavirus



En declaraciones efectuadas en en julio de 2019, Mauricio Macri le dijo al periodista Marcelo Longobardi que el piloto de Aerolíneas Argentinas "debería estar contento porque si hay más aerolíneas, más pilotos van a volar y más mecánicos van a trabajar. Son gente que no entiende el cambio que ha tenido la Argentina, que exige que todos tiremos del carro en la misma dirección"

En conferencia de prensa Biró manifestó que “estos vuelos no tienen precedentes, así que hicimos un análisis de riesgo para posibilitar lo que pidió el Presidente de la Nación”, e hizo hincapié en que “las tripulaciones son voluntarias, y los voluntarios están disposición para traer los argentinos a casa”.

“Aerolineas Argentinas es una familia, y los argentinos afrontamos esto como una familia, cuando se embarca un avión de Aerolíneas ya es territorio argentino” dijo el comandante que luego estará en cuarentena como corresponde ante las indicaciones del Gobierno por la pandemia de coronavirus.

Con respecto a la lucha que los gremios llevaron adelante durante el macrismo en contra del abandono de la Aerolíneas Argentinas, Biró sostuvo “nosotros somos coherentes, siempre luchamos por la línea de bandera, ya que es una herramienta del Estado”.

Por último el titular de APLA manifestó que “Aerolíneas tiene poco recursos pero todos están a disposición. El Presidente fue claro al decir que hay que traerlos y para eso está Aerolíneas Argentinas”, concluyó.