Fútbol: para el Gobierno es imposible que vuelva en abril

"Es difícil aventurar una fecha de regreso", remarcó Lammens, quien el martes tomó protagonismo al ser encargado de adoptar la decisión de suspender el fútbol argentino hasta el 31 de marzo.

El ex presidente de San Lorenzo detalló que la idea de suspender la actividad futbolística comenzó el lunes con una reunión con el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, quien le transmitió la "preocupación" de los jugadores por el coronavirus.

"Yo también hablé con algunos y si bien el ministerio de Salud nos decía que no había riesgo, nos pusimos en el lugar de los jugadores", contó Lammens en diálogo con C5N.

El ex presidente de San Lorenzo sostuvo que "no había posibilidades de que se pudiera seguir jugando al fútbol" y que por eso se determinó la suspensión y se refirió a la fecha de regreso: "Es imposible pensar que el fútbol puede volver el primero de abril, entre otros cosas porque los planteles van a estar sin entrenar y no se puede volver el 31 de marzo y al día siguiente jugar", manifestó Lammens por otro lado en diálogo con Radio Rivadavia.

"La situación es preocupante y por eso se determinó la suspensión y está claro que el primero de abril no se va a poder volver a jugar", sostuvo Matías Lammens sobre la pandemia de coronavirus.

Reunión clave de la Superliga

Mario Pergolini, Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli Mario Pergolini, Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli, hombres fuertes del fútbol argentino

Este miércoles se llevará a cabo una Asamblea de la Superliga en el predio de la AFA ubicado en Ezeiza. Con una presencia de 30 personas, con 24 representantes de los clubes, se designará oficialmente a Marcelo Tinelli como presidente interino tras la renuncia de Mariano Elizondo.

La nueva designación de Tinelli funciona como una transición hacia la nueva Liga Profesional y la delineación del rumbo del futbol argentino de cara a la nueva temporada.