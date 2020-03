Coronavirus: emotiva carta de un odontólogo internado

Matías Anghileri es odontólogo, oriundo de Bahía Blanca y llegó al Aeropuerto de Ezeiza en un vuelo proveniente de Madrid. A través de su cuenta de Instagram compartió una especie de carta donde cuenta cómo es su situación al tratarse de un paciente con coronavirus dentro del grupo de riesgo al padecer una enfermedad crónica.

Carta odontólogo Matías Anghileri escribió una carta en el que contó detalles de su internación por coronavirus

"A principios de marzo tuve la suerte de dar un curso en Moscú, para luego dirigirme a Madrid para dar un curso intensivo. Allí, tomé todos los recaudos y no salí del hotel”, contó Matías Anghileri sobre sus días en Europa cuando ya asomaban los casos de la ahora pandemia.

“Al llegar a la Argentina con mi hermano Leandro empezamos con fiebre y fuimos derivados al hospital Muñiz, terapia intensiva, donde nos confirmaron que teníamos coronavirus", relató.

Matías tiene asma, por lo que su situación es delicada y lo ubica dentro del grupo de riesgo. En ese sentido, rescató el trabajo de los médicos del Muñiz: "Siendo asmático el panorama es más complejo pero estoy convencido que con el cuerpo médico y Dios de nuestro lado saldremos adelante”.

En ese sentido, se refirió al accionar de la comunicación a través de las redes sociales sintetizó sus consejos al pedido que se viene haciendo a todos los argentinos hace días: no salir de casa. “Veo muchas cosas en las redes con respecto al virus. Lo único que les pido es que se cuiden, no salgan de sus casas, no vayan a trabajar si pueden. Olvídense de la pérdida monetaria que pueda ocasionarles y piensen que tienen la posibilidad de besar a sus hijos todos los días. Yo en este momento, pagaría lo que sea por poder hacerlo", añadió.

"Sean responsables, por ustedes y por el resto. Y si les queda un ratito, oren por toda la gente que está sufriendo, que es mucha. Se los quiere y prometo dar pelea", completó Matías.