Estados Unidos: la odisea de los argentinos varados

Tres argentinos varados en Estados Unidos le describieron la situación como “caótica” a minutouno.com y reclaman falta de respuestas tras el cierre de las fronteras por el coronavirus.

“La situación de los argentinos es caótica. En el consulado de Miami hay ocho mil ciudadanos varados en el aeropuerto. Es un desastre, se necesitan 30 vuelos para esas personas”, contó Rosalía a minutouno.com. “El consulado no te da respuestas, Aerolíneas tampoco. Si no tenías vuelo por la alianza SkyTeam, si o sí tenés que pagar los 500 dólares más IVA y la mayoría teníamos pasaje con una empresa de Estados Unidos.

nueva york coronavirus exclusiva.jpg Nueva York vacía en medio de la pandemia de coronavirus. Foto: Rosalía Costantino desde Estados Unidos

Rosalía tenía ticket para regresar a Buenos Aires con vuelo directo desde Nueva York, pero al no pertenecer a la misma alianza que Aerolíneas Argentinas, los pasajes disponibles por la línea de bandera desde Miami no les correspondían.

La única solución posible era volar vía San Pablo y desde allí a Buenos Aires: “Me informó el vocero de Cancillería que el Gobierno hasta el momento no restringió para este jueves los vuelos desde Brasil, pero no sé si me voy a quedar varada en ahí. Si es así, voy a tener que sacar otro vuelo por otra compañía”. El más barato le costaría 200 dólares - $17.000-, mientras que Aerolíneas pedía 400 dólares -34.200- para el tramo San Pablo-Buenos Aires según informó la mujer oriunda de la localidad bonaerense de Quilmes.

“Nos estamos arriesgando a quedar varados en Brasil. Solo quiero volver a Argentina”

"Como Aerolíneas no está sacando vuelos especiales desde Nueva York, volverme desde Miami me sale 500 dólares mas IVA, mas 73 dólares que es el vuelo más barato a Miami, más un día de hospedaje. Es una locura, no convenía y se perdía plata. Nos estamos arriesgando a volar a Brasil. Solo quiero volver a Argentina”, agregó.

Facundo y Florencia viven una situación similar en Orlando, Florida, donde están varados desde el jueves, mismo día que el presidente Alberto Fernández anunció en Cadena Nacional que no iban a recibir más vuelos provenientes del extranjero por el avance del coronavirus y sólo Aerolíneas Argentinas podría operar para repatriar residentes.

aeropuerto de nueva york.mp4 El aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, aún opera pese a la pandemia por coronavirus

El pasaje de regreso de la pareja de argentinos era para este domingo 22, también por American Airlines. “El domingo 15 a la noche American nos mandó un mail anunciando que teníamos que cambiar el vuelo. Cuando quisimos aceptar cualquier otro no había más disponibilidad”, contó Facundo a minutouno.com desde Orlando.

"Llamamos al Consulado argentino, nos dijeron ‘compren un vuelo’ y nos cortaron el teléfono"

“Ese mismo domingo fuimos al aeropuerto y nos dijeron que no tenían ningún lugar. Nos dieron el número de American, llamamos y nos dijeron que no había posibilidad de volver. Llamamos al Consulado argentino y solo nos dijeron ‘compren un vuelo’ y nos cortaron el teléfono”.

Con el paso de los días la desesperación por volver fue aumentando: “El martes 17 llamé a Aerolíneas, a esa altura compraba cualquier cosa, y hasta ese día no tenían ningún vuelo en disponibilidad para repatriarnos. Los vuelos del 18, 19 y 20 son para repatriar a los que ya tenían pasaje con la empresa y se querían volver antes. Los que teníamos con otra aerolínea estábamos a la buena de Dios”.

El viaje familiar incluía también a los padres de Facundo, a los que les informaron en un principio que su vuelo directo a Buenos Aires iba a tener una escala en Santiago de Chile. Sin embargo, cuando llegaron al país trasandino, los dejaron varados en el aeropuerto y sin sus valijas. “Les tuve que sacar un pasaje desde acá por Aerolíneas Argentinas de Santiago a Buenos Aires, salió 76 mil pesos en total o 38 mil cada uno”, contaron enojados.



Finalmente, al igual que Rosalía, Facundo y Florencia consiguieron que los lleven a San Pablo vía Latam, y de ahí a Buenos Aires: “Mientras Brasil reciba vuelos de Estados Unidos estamos bien”, dijo esperanzado con volver a Argentina lo antes posible.

Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas anunció siete vuelos desde Miami para los días 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 26; cuatro desde Madrid para 19, 21, 23 y 24; y dos vuelos desde Río de Janeiro y San Pablo para el 20 y 21. En tanto, y debido a la cantidad de ciudadanos argentinos para repatriar, a partir del miércoles se autorizó la llegada de otras aerolíneas.