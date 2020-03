Los animales y el coronavirus: el trasfondo sobre el perro muerto en Hong Kong

Ni bien se expandió la epidemia, la Organización Mundial de la Salud aseguró que no hay indicios de que los perros o cualquier otra mascota puedan transmitir el Covid 19 a los humanos a través de gotas, como sí sucede con las personas.

A raíz de este caso la preocupación regresó, y el organismo internacional reiteró en su web: "Si bien ha habido un ejemplo de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha, no hay evidencia de que un perro, gato o cualquier mascota pueda transmitir COVID-19. COVID-19 se transmite principalmente a través de gotas producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Para protegerse, limpie sus manos con frecuencia y a fondo".

perros.jpg Foto: Humane Society International

Qué pasó con el perro

El animal murió en su casa luego de haber sido aislado durante 14 días y su dueña no autorizó la autopsia para saber las causas reales del deceso.

El perro nunca tuvo síntomas, incluso cuando se le hicieron tests repetidamente durante su cuarentena. Algunos análisis arrojaron un resultado positivo muy débil o bajo y los posteriores fueron contundentes: el perro no tenía Covid19, por lo que fue dado de alta.

Jane Sykes, profesora de medicina de pequeños animales en la Universidad de California, arrojó una explicación de lo sucedido, en diálogo con el medio británico HuffPost.com.

"Aunque el perro de Hong Kong tuvo múltiples resultados positivos débiles para el virus, no se detectaron anticuerpos en la sangre, lo que sugiere que el perro puede no haber sido infectado. Las pruebas utilizadas para detectar el virus tienen el potencial de detectar virus viables ('vivos') y no viables ('muertos'), y cualquier virus detectado puede ser solo un virus que contamina la nariz o el pelo de un perro", comentó sobre las pocas posibilidades de que los animales de compañía tengan la enfermedad en sus vías respiratorias.

Además, si bien los funcionarios de la ciudad dijeron que era un caso probable de transmisión de humano a perro, los investigadores creen que un solo caso no es una evidencia sólida de que los perros puedan contraer el virus.

Otra de las hipótesis tienen que ver con el contexto: Eel estrés y la angustia por esta situación, sumados a su edad, podrían haber contribuido a este final fatal, afirmó la asociación Animal welfare.

perros.jpg

Aislamiento si hay un humano infectado

El Covid 19 es una enfermedad nueva y cuando ocurre, se deben tomar todos los recaudos posibles. En casos de una persona infectada o con síntomas, sí se recomienda que se mantenga alejada de sus mascotas, como se debe hacer con las personas.

Esta barrera tiene que ver con la posibilidad de que las gotas de saliva queden en los pelos del animal, que luego puede ser un huésped para otros humanos. De todos modos, este tipo de contagio tampoco es viable, ya que los "objetos" (aunque los perros son sujetos) contaminados son vías secundarias de transmisión.

"El virus sobrevive mejor en superficies lisas, como encimeras y picaportes", dijo Gail Golab, directora veterinaria de AVMA, en diálogo con el Washingtonpost. "Los materiales porosos, como el pelo de las mascotas, tienden a absorber y atrapar a los patógenos, lo que hace que sea más difícil contraerlos a través del tacto", agregó.