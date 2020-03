Gabriel Katopodis: "Si hay que refaccionar conventos para aislar gente, lo haremos"

View this post on Instagram

El presidente @alferdezok nos encomendó hacer todos los esfuerzos para proteger a los argentinos y argentinas frente al coronavirus. Por eso vamos a construir 8 Hospitales Modulares de Emergencia, que ampliarán en 560 las camas de internación. Además iniciamos las gestiones que garantizarán la apertura y el equipamiento de dos hospitales en La Matanza, paralizados hace 4 años, para fortalecer el sistema público de salud. Un Estado presente y una sociedad solidaria, para cuidarnos entre todos y todas. #CuidarteEsCuidarnos #ArgentinaUnida