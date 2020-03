Cristina Kirchner traerá de regreso de Cuba a Florencia

Embed

Cristina Kirchner y Florencia Kirchner llegarán al país en medio de la cuarentena obligatoria ordenada por el presidente Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus. Si bien tiene libertad para movilizarse porque los funcionarios están dentro de los exceptuados del decreto, la ex jefa de presidenta aseguró que cumplirá con aislamiento de 14 días en su casa.

Por el momento, Cuba no está en la lista de países de riesgo del coronavirus, aunque anteayer falleció en la isla el primer paciente, un italiano de 61 años. En ese país se confirmaron once casos de coronavirus, y por ahora permanece abierto el ingreso para el turismo, una de las principales fuentes de ingresos para el país.

En su mensaje Cristina dedicó un mensaje a Cuba: "Me pongo a pensar cuánto tiempo pasé este último año en La Habana: casi cien días. Y siento que aunque tuviera cien vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva".

"Esa Cuba que estuvo junto a mí en un momento muy difícil de mi vida, que le tendió su mano a mi hija sin especulaciones y que la cuidó y protegió cuando la feroz persecución mediática y judicial dañó severamente su salud", consideró.

"Esa Cuba de médicos y médicas que ejercen su vocación con compromiso, con un criterio profundamente humanista y que con diagnóstico preciso, por primera vez, le brindaron a Flor las herramientas que necesitan aquellos y aquellas que han perdido su salud", opinó.

"Esa salud que, en tiempos de pandemias con ribetes bíblicos, vuelve a ser un bien comunitario que exige de todos y todas solidaridad, humanismo y, sobre todo, compromiso social", dijo.

"Si bien Cuba no es un país de riesgo, al llegar cumpliré con los 14 días de aislamiento. Sé que es una obviedad decirlo pero ya se sabe... a veces hay que aclarar hasta lo obvio", afirmó en su cuenta de Twitter.



"Les quiero pedir que hagan lo mismo, que se cuiden y que cuiden a los demás respetando el aislamiento preventivo en sus casas. Los y las quiero mucho", cerró antes de arribar al avión que la traerá de regreso junto a Florencia Kirchner.