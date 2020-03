La graciosa respuesta de Alberto Fernández sobre la visita del Ratón Pérez durante la cuarentena

"A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policía lo detenga", posteo este viernes por la noche Cecilia y arrobó al presidente.

Embed

Cecilia le pidió instrucciones a Fernández, sobre qué hacer hacer en estos casos ya que el famoso ratón no está incluido entre las excepciones de quienes pueden circular.

A los pocos minutos, el presidente le dio una divertida respuesta: "Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto si. Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquín deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa!!!