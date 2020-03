Lanús: José Sand podría retirarse en junio

Sin embargo en las últimas horas,el jugador dio a conocer una noticia sobre su continuidad en el fútbol que alarmó a todos los fanáticos de Lanús. Es que viendo lo que está pasando actualmente en el mundo con el coronavirus, Sand dialogó con La Red y dijo: "El fútbol no me pudo retirar y el coronavirus parece que me va hacer dejar".

"Estoy analizando algunas cosas y voy a ver. Estoy más para dejar que para seguir, pero estoy analizando algunas cosas. Estoy por cumplir 40 y tengo que parar un poco" afirmó, luego de ser consultado sobre la renovación de su vinculo ya que su contrato vence en junio próximo.

Luis Zubeldía, entrenador del primer equipo, sería uno de los que podría hacer cambiar de opinión al goleador: "Luis me dice que quiere que siga, pero vamos a ver que hace él: ahí va depender un poco lo mío."sostuvo

Cabe recordar que Pepe volvió a Lanús a finales del 2018, después de un breve paso en Deportivo Cali (Colombia) y en su regreso firmó un contrato donde acordó que tendría un partido de despedida al momento de colgar los botines.