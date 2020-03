"Quédate en tu casa, tú que puedes": el video de una médica española que conmovió a España

"Esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección, y encima tengo que dar gracias de que me han dejado un equipo para las 10 horas de turno”, comienza diciendo la médica en el video que elaboró dirigido a las personas que no respetan la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Y continúa: "No aproveches que dejen sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros. No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o varias veces al día".

Embed

Relata una situación desesperante en España en donde los hospitales están colapsado: “No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipo de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que por favor, quédate en tu casa, tú que puedes”.

Más tarde remarca que esto está empezando "y es muy gordo lo que viene".

Por el coronavirus ya murieron más de 1.000 personas en España y hay más de 20.000 contagiados. Varios servicios de emergencias están desbordados ante una epidemia que creció exponencialmente en una semana en ese país.