Inquilinos piden que no se cobre el alquiler mientras dure el aislamiento por el coronavirus

El documento dice:

En el marco de la situación sanitaria enmarcada en la pandemia del COVID – 19 desde la Federación de Inquilinos Nacional expresamos nuestra preocupación por la situación que estamos atravesando aquellos argentinos y argentinas que no tenemos un techo propio.

En el transcurso de estos días se han anunciado diferentes medidas urgentes y extraordinarias para paliar el impacto económico y social del COVID-19 y creemos fundamental y urgente llevar adelante medidas para los inquilinos y las inquilinas por el plazo de 60 días.

Transferencia bancaria obligatoria para el pago de alquiler y expensas.

Suspensión de intereses de expensas y alquileres.

Extensión automática de los contratos de alquiler.

Suspensión de desalojos.

Congelamiento del precio de los alquileres.

Suspensión de pago de los alquileres para trabajadores informales, desempleados y hoteles familiares.

Creación del Comité Nacional de Emergencia Habitacional.

El documento está firmado por la red de Inquilinos San Juan, Inquilinos Tandil, Inquilinos Agrupados, Inquilinos Córdoba, Asociación Civil inquilinos de Corrientes, Unión de Inquilinos de Rionegrinos y los Inquilinos Santa Cruz.

alquileres.jpg Lista de propuestas realizado por la Federación de Inquilinos para afrontar el aislamiento preventivo y obligatorio.

Según la organización de inquilinos de la ciudad de Buenos Aires explican que se necesitan medidas urgentes porque "los contratos se vencen y no se pueden realizar mudanzas, los aumentos son muy grandes", y si eso le sumamos que hay "sectores que no pueden trabajar y por ende no van a poder pagar el alquiler ya en el mes de abril".

Sólo en la ciudad de Buenos Aires durante entre marzo y abril se renuevan 20.000 contratos de alquiler de vivienda.