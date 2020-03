Alberto Fernández: "La cuarentena puede extenderse"

"Vamos viendo cómo avanzamos. Si es necesario, lo voy a hacer, porque lo que más me importa es la salud de los argentinos. No me importa quién pierde más o quién deja de ganar", dijo el presidente Alberto Fernández ante la posibilidad de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extienda más allá del 31 de marzo tal como lo establece el decreto que firmara la última semana.