Coronavirus: el hilo de Twitter viral de un sobreviviente

"Me costaba un poco respirar. Pero no le di importancia, pensé que me estaba sugestionando. Pero el caso es que fue a más y me desperté de madrugada porque me encontraba bastante mal", relató en un hilo de Twitter.

Embed

Remuiñá contó que al principio no quería ir a Urgencias, porque los hospitales de España están saturados por el coronavirus. Llamó al número que dieron las autoridades sanitarias de España, en caso de sentir síntomas relacionados al coronavirus, y ahí se dio cuenta que todo lo que le estaba pasando era serio. "Me pusieron una mascarilla. Pensé que me iba a ir a casa. Soy joven, no fumo, no tengo enfermedades de ningún tipo, más allá de algún pico de asma por alergia... y tengo 26 años. Pero en la placa se veía la afectación pulmonar y tuvieron que ingresarme", aseguró en Twitter

"'Tienes neumonía bilateral, seguramente por coronavirus. Vamos a ponerte en tratamiento y a ver qué pasa. Tienes a tu favor que eres joven”. Solo me dijeron eso. Es un virus desconocido, no tiene un tratamiento específico, es experimental y no te prometen que te vayas a curar"', manifestó el joven.

Embed

Luego explicó, siempre en Twitter: "Por qué saben que es neumonia de coronavirus? Por la forma de expandirse. Lo hace en forma de pecas. No comienza en una parte en concreto. Por eso es peligrosa y afecta casi siempre a los dos pulmones. Si tardas en reaccionar se complica todo mucho, es vital el diagnóstico precoz".

Los dos primeros días de internación fueron terribles para Remuiná. "Estaba en shock. Es durísimo. Me costaba respirar y la ansiedad hacía que me costase más. No tenía fuerzas para coger el teléfono, estaba destrozado. Y los médicos no te pueden decir que te vayas a curar, basicamente porque no lo saben", dijo.

"El tercero seguía con mucha dificultad respiratoria y algo de fiebre. Saturaba bien, pero aún así tuvieron que ponerme un poco de oxígeno y orfidal para dormir. El coco te da muchas vueltas. Te imaginas mil situaciones. Solo rezar y hablar con mi madre hacía que me calmase", contó el joven en Twitter.

Embed

En cuanto al hospital donde se encuentra internado en España, este joven periodista contó que: "Las noches eran horribles. El hospital está desbordado. Son casi todo abuelos, la inmensa mayoría solos en las habitaciones. Escuchas carreras, gritos, mucha tos. Y eso que estamos en planta, no quiero imaginarme la UCI".

España es el tercer país del mundo con más casos reportados de Covid-19, con una letalidad del 5,3% y un pico del 9% en la región de Madrid, la más castigada del país con un 60% de los casos fatales.

La gran urgencia está en paliar la falta de medios humanos y materiales denunciada por los profesionales sanitarios, en especial donde se concentran más casos, como el área metropolitana de Madrid o Cataluña, las urbes más grandes de España.

El desborde en España es tal que algunas unidades de cuidados intensivos están teniendo que priorizar el ingreso de los pacientes con una mayor expectativa de vida.

Pero en medio de ese caos muchos logran recuperarse y sentirse mejor. Ese es el caso se Remuiñá, quien también relato, desde el hospital donde se encuentra, que está mejorando. "Ahora llevo casi tres días encontrándome algo mejor. Parece que mi cuerpo responde. Lo notas en que respiras casi normal, que tienes más apetito y te apetece hablar con la gente. Tampoco tengo fiebre. Ayer la enfermera me dijo que era el que mejor estaba de la planta.

Embed Las noches eran horribles. El hospital está desbordado. Son casi todo abuelos, la inmensa mayoría solos en las habitaciones. Escuchas carreras, gritos, mucha tos. Y eso que estamos en planta, no quiero imaginarme la UCI. — Israel Remuiñán (@israelremuinan) March 23, 2020

"La primera prueba salió negativa. Dicen que pasa en muchas ocasiones, por eso se complica el diagnóstico. Me hicieron otras dos. Una por la nariz, muy molesta, y otra por la garganta, todavía más molesta. Ahora esperando resultados, pero por protocolo, ellos lo tienen clarísimo", agregó.

"Hoy me animo a tuitear porque la doctora me ha dicho algo positivo, al fin. Siendo muy muy muy cautos, porque se enfrentan a lo desconocido, parece que voy evolucionando y mis pulmones están mejor. Si la próxima placa sale bien, podría incluso irme a casa con toda la precaución", aseguró este hombre que conmovió a España y al mundo con su hilo de Twitter con los detalles de cómo superó el coronavirus.