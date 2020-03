Cuarentena: Alberto Fernández y un tierno posteo en Twitter

"Alberto está paseando en helicóptero y está viendo los autos", cuenta Gina en un video posteado por Analía Morra, su madre, que es docente y militante feminista de la colectiva "Ahora que si nos ven". La pequeña cuenta que el Presidente "va bajar y va a decir ¿a dónde va?", a los que no respeten la cuarentena total y advierte: "Si va a comprar las cosas que necesita, puede. Si va de paseito no puede. Si va a comprar un juguete tampoco", en una inocente, pero clara explicación de lo que se debe hacer y lo que no corresponde ante la emergencia nacional por el coronavirus.

Analía on Twitter Gina cada vez que escucha un helicóptero sale al balcón a saludar para que @alferdez la vea que está en su casa como él nos pidió pic.twitter.com/5xVIJlyFMr — Analía (@analiasoledadm) March 22, 2020

"Los pelos descontrolados se deben a que estuvo hora y media saltando en el colchón de mi cama que puso en el medio del living, no se preocupen. O sí, pero por mí", bromeó Analía Morra quien es columnista sobre Educación Sexual Integral en el programa radial "Modo glitter".

En la mañana de este martes, Alberto Fernández retuiteó con comentario el posteo de Analía y agregó: "Gina entendió el peligro mejor que esos grandulones que actúan poniendo a todos en riesgo".

sticker alberto fernandez El presidente Alberto Fernández tiene sus propios stickeres en Twitter

"Un beso muy grande para Gina y cuando pase todo esto la voy a invitar a que veamos cómo nos portamos desde el helicóptero", prometió Alberto Fernández anticipando un nuevo capítulo cuando la cuarentena total se levante.