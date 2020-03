Pandemia: ¿Se termina la grieta en la Argentina?

La pandemia del coronavirus ha invadido nuestras vidas, no hay otro tema en los medios y las familias. Podemos atribuirle a ella un mérito entre tanto miedo y preocupación que nos genera: ha sido capaz de acabar con la grieta política. Si profundizamos el tema podemos decir que la sociedad ante este serio problema exige unidad y por sobretodo ve con malos ojos la mezquindad. Bien por el presidente Alberto Fernández que supo interpretar esta situación, bien por la oposición que entendió que estamos todos en un mismo barco y que no hay “nadadores” que puedan salvarse solos. Esto no es poco para la tarea gigante que queda.