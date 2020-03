Coronavirus: habló Juan, el primer infectado en el país

“Estoy bien, saliendo de una neumonía y, dentro de todo lo malo, llegué en un buen momento porque esto no está colapsado (el hospital). No estuve en terapia intensiva y no tuve respirador, fueron días complicados pero estoy mucho mejor y voy evolucionando muy bien. Estoy muy bien atendido, y confío en mis médicos”, sostuvo Juan en una charla con Alejandro Bercovich por C5N.

Luego contó como comenzó su caso que sorprende por lo atípico “empecé con síntomas muy temprano (el 9 de marzo), no tuve fiebre, y por eso me fueron descartando y además no tuve contacto con nadie de afuera. Era un caso rarísimo y no entraba en el protocolo de coronavirus y por eso no me hacían el test que es muy importante”.

El docente sostuvo que para él, y teniendo el ejemplo de cómo se le manifestó el Covid.-19, “la clave en este aspecto es la salud, sobre todo la de los médicos, que me venían a atender un cuadro respiratorio sin protección porque no ingresaba en el protocolo de Argentina. Además de la situación de estar sintiendo que uno es un paranoico y no ser contenido ante eso”.

Cuarentena - Quedate en casa El Ministerio de Salud impulsa que la población guarde cuarentena en sus casas ante el avance de la pandemia de Coronavirus Covid-19 en Argentina

Con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en Argentina para resguardarse del Covid-19, dijo que “es claro que no hay otra forma que quedarse en casa. Por otro lado tiene que haber políticas para la gente que está hacinada o en lugares dónde hay situaciones de violencia familiar y hay que dar respuesta a eso. Hay que trasladar todos los recursos a que esto vaya en un sentido de curar a la sociedad”.

Al ser consultado sobre los “linchamientos” en redes sociales ante la irresponsabilidad de algunas personas, Juan manifestó “soy docente universitario, doy clases en la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Universidad General Sarmiento en los Polvorines, y ante el primer síntoma que yo sospechaba que era coronavirus, sin ningún test, avisé para que se le informara a los estudiantes”, y añadió “después comenzó circular información parcial, sin aclarar si yo sabía o no que estaba infectado, y se empezó a producir una especie de linchamiento a través de las redes sociales. Empecé con síntomas el 9 de marzo, y venían los médicos y me decían que era un paranoico, entonces yo salía porque no podía estar aislado por mi cuenta, y fui a tomar final sin saberlo”.

“No puede ser que se piense que la culpa de la enfermedad es del que porta el Covid-19, entiendo que hay que ejemplificar porque hay cosas que están mal, pero no se puede imponer que el enfermo es el responsable. El enemigo no es el paciente enfermo que viene a contagiarme, porque todos vamos a pasar por este virus, y no hay que colocar en el individuo la culpabilidad de la enfermedad” concluyó.

Por último el docente agradeció “a los médicos, las enfermeras, la gente que limpia, que no tienen las mejores condiciones y están en la primera línea de una batalla tremenda. Estoy en un lugar de lujo e incluso así están arriesgando su vida”.