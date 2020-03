Cuarentena: se fugó surfer que venía de Brasil

surfer demorado panamericana Así se escapaba de la cuarentena obligatoria

El martes por la tarde, le hombre de 27 años había sido demorado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) durante un control vehicular en la autopista Panamericana y Paraná, a la altura de Martínez. El turista viajaba solo y llevaba tablas de surf en el techo de su vehículo.

Al ser consultado por los efectivos de la Prefectura hacia dónde se dirigía, dijo que se había ido de vacaciones a Brasil el 8 de marzo, que ingresó a Argentina a través de la frontera de Paso de los Libres y se dirigía a su domicilio.

"Acá estamos en cuarentena todos, muchachos. Ustedes están hablando a medio metro. El muchacho tiene barbijo, ustedes ninguno tiene. Vengo de vacaciones querida, ¿vos dónde te vas de vacaciones? ¿A Miami? Yo no me puedo ir a Miami, me tengo que agarrar el auto e irme de vacaciones acá a Brasil. Yo me fui el 8 de marzo de vacaciones", expresó mientras discutía con los periodistas que cubrían el operativo de control de la Prefectura.

Tras mantener discusiones con algunos medios, el joven fue escoltado hasta su casa en el barrio porteño de Flores, donde debía realizar la cuarentena obligatoria estipulada para aquellas personas que provienen de países considerados zona de contagio, como lo es Brasil.

Sin embargo, y tal como se observa en el video, apenas unos segundos después de que la policía se retire del frente de su vivienda, el joven puso en marcha la camioneta y se dio a la fuga. Es buscado intensamente por la Policía de la Ciudad para que cumpla la cuarentena.