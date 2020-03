Coronavirus: Dani Alves contra Bolsonaro por minimizarlo

Este martes, Bolsonaro realizó una cadena nacional en la que acusó a los medios de comunicación de generar un “clima de histeria” en el país” y aseguró que la pandemia “es una gripecita”. Desde la llegada del virus a Brasil se registraron 46 muertes en Brasil y más de 2.201 contagios.

Ante estos dichos, Dani Alves no se quedó callado y expuso su opinión contra la postura de Bolsonaro en Instagram con una foto donde se lo ve vistiendo la camiseta de la Selección nacional de Brasil, donde es capitán: .

dani alves.jpg

“Sr. Presidente, respeto mucho su presidencia, respeto mucho su señoría, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia y ustedes, como las personas más importantes en Brasil, también deben velar por el bien de nuestros país y nuestra gente”, le escribió el actual jugador del São Paulo FC a Jair Bolsonaro.

Coronavirus: la reacción de Dani Alves en Instagram

“Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población, no debemos desatender esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos”, agregó el futbolista en su mensaje.

Este miércoles, Bolsonaro insistió en descalificar a la cuarentena y afirmó que Brasil se enfrenta a un “horizonte de caos” con saqueos y violencia callejera similar a las protestas iniciadas en 2019 en Chile en caso de que “no se vuelva a la normalidad” y se levanten las restricciones en las ciudades contra el nuevo coronavirus.