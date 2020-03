Carne: desde el sector prevén bajas en precio de mostrador

Miguel Schiariti Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra)

“El otro motivo es que las curtiembres, en un típico de movimiento para sacar ventaja, no están pagando los cueros, lo que dificulta el retiro de los mismos y esto también hace que el precio que no se paga por los cueros se traslade a la carne, porque no hay hacienda” manifestó Schiariti, y agregó “la curtiembre tiene un factor muy importante, ya que es un sector monopolizado por tres empresas, y son los que generan el aumento de precios de la carne en el mercado interno”.

Cuando le consultamos sobre la posibilidades de que hay desabastecimiento de mercadería por el coronavirus el presidente de Ciccra contó que “hay problemas para salar los cueros porque los saladeros no reciben sal, dado que las salinas no están entregando, y si esto no se resuelve tendremos problemas de abastecimiento sobretodo en algunos municipios y provincias que dificultan el ingreso de la carne porque bloquearon los accesos”.

Con respecto al impacto que genera la caída de las importaciones Schiariti cree que “la caída de las exportaciones, fundamentalmente a Europa, sin ninguna duda (al haber sobre oferta) va a hacer que el precio al público caiga de manera más sostenida” concluyó Miguel Schiariti.

Ante la pandemia de coronavirus, el Gobierno advirtió que no deben especular con los aumentos de precios. No obstante, en varias carnicerías los precios de los cortes subieron.