Coronavirus: piden preventiva para el agresor del vigilador

El pedido fue formulado por el fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López, quien solicitó que al imputado Miguel Ángel Paz se le dicte prisión preventiva por los delitos de “lesiones y amenazas”.

miguel paz arrepentido.mp4 Miguel Ángel Paz, tras el video que llegó hasta el presidente Alberto Fernández, pidió perdón por golpear al vigilador que intentó que cumpliera la cuarentena por coronavirus

Según informaron fuentes judiciales, durante el día la jornada del miércoles el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, deberá resolver tanto este pedido como el planteo de excarcelación que presentó la defensa de Paz, quien por el momento está con una prisión domiciliaria y cumpliendo aislamiento obligatorio por coronavirus.

El hecho, que motivo incluso la intervención del propio presidente Alberto Fernández en redes sociales y en entrevistas, ocurrió el sábado 14 de marzo en un edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos, cuando Gustavo Granucci, seguridad privada del edificio, denunció la agresión que sufrió por parte de Paz.

El ataque, que quedó filmado por cámaras de seguridad, se produjo en la sala del vigilador en el momento en que el entrenador insultó y golpeó al empleado de seguridad.

El fiscal Gómez resalta que la conducta de Paz "lejos de tratarse de una reacción desmedida" fue "intensamente violenta, voluntaria y desproporcionada”, informa Télam.

Pese a que se trata de delitos que permiten la excarcelación, al fundamentar su pedido de prisión preventiva, Gómez subraya que en este caso particular existen “peligro de fuga y de entorpecimiento” de la investigación, “extremo harto evidente y que no resiste un mayor análisis, según las reglas de la lógica”.

vicente lopez coronavirus.mp4 El video de la golpiza llegó hasta el presidente Alberto Fernández

“La conducta previa y concomitante al momento de la agresión, va de suyo que se alinea con el comportamiento propio de un sujeto que no acata una orden”, opina el fiscal. Para el fiscal, que no haya acatado el aislamiento social obligatorio a su regreso de Estados Unidos, “lleva a la lógica e inexorable presunción de que aquél no cumplirá por sí mismo una medida restrictiva, su conducta claramente demuestra lo contrario y me lleva a presumir que no cumpliría la orden”.

Gómez le dedicó además un párrafo al video que el propio Paz difundió en diversos medios periodísticos donde le pedía disculpas al vigilador, a la sociedad y hasta al presidente Alberto Fernández.

“De la visualización de tal imagen tan solo observo un sujeto que intenta mejorar su imagen social, mas no aprecio un sincero pedido de disculpas y mucho menos arrepentimiento”, señala al respecto el fiscal.

Además de esta causa por la agresión al vigilador, a Paz se le inició un segundo expediente en el que interviene el juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, por la posible infracción de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, que contemplan la protección de la salud general y el delito de desobediencia por no cumplir con el aislamiento.

El caso motivó la opinión del propio presidente Alberto Fernández, quien dijo que con hechos como éstos hay que ser "inflexibles" y que el agresor "debe pagar las consecuencias de lo que ha hecho".