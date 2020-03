Murió Bartolomé Mitre, director del diario La Nación

Su hija Esmeralda Mitre contó que su padre estaba en terapia porque había tenido un transplante de riñón y estaba inmunodeprimido. "No puede no estar controlado. Fue como siempre a hacerse un chequeo en el sanatorio y lo pusieron un rato en terapia para ver cómo estaba. Pero está muy bien, entre hoy y mañana vuelve a su casa. No hay nada grave", aseguró su hija en diálogo con la revista Caras días atrás.

Papá te acompaño con amor en silencio y total entrega. Gracias por haber sido y seguir siendo la persona que más amor me dio en el mundo, las lágrimas se caen al escribir esto #Fuerza

Mitre estaba casado con Nequi Galotti y tenía cinco hijos, la actriz Dolores, Rosario, Bartolomé, Esmeralda y Santos, el más chico, fruto de su relación con la conductora y ex modelo.

☀️❤️ verlo a Bartolomé tan recuperado es una bendición! Una genia @analordi como te prendiste en todas y disfrutaste a full!Fin de semana amoroso, glorioso y súper familiero

Bartolomé Mitre era tataranieto del general Bartolomé Mitre, quien fundó el diario el 4 de enero de 1870. Además de dirigir La Nación, fue miembro del directorio de Papel Prensa S.A. y fundador y presidente del Grupo de Diarios América.

En 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó su sobreseimiento y el de otras personas en la causa en la que se investigaba la transferencia de acciones de Papel Prensa durante la última dictadura militar.

Durante los últimos días, y con su padre ya internado, Esmeralda le dedicó varios posteos en Instagram. "El mejor papá del mundo", fue uno de ellos.

Mi papá, el mejor papá del mundo ♡

Además, destacó el vínculo que tuvo con Santos, su hermano menor. "Papá, te deseamos fuerza tus dos pimpollos más chicos en este día tan especial. Gracias por darme a mi hermanito", escribió la actriz en su último posteo.

En enero de este año, Galotti también expresó su amor por su marido y su hijo. "Amor sin fin", comentó junto a una foto de ambos juntos.