Coronavirus: rechazaron la prisión domiciliaria a un hombre porque su concubina está embarazada

El hombre cumple condena por una causa de drogas en la Unidad Nº 15 del S.P.F., de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz; que se encuentra a 700) kilómetros del domicilio donde solicita cumplir su detención domiciliaria en Caleta Olivia.

El 20 de marzo, el penal solicitó al Tribunal Oral Federal la prisión domiciliaria en la localidad de Caleta Olivia, lugar donde reside su concubina y realizaba sus salidas transitorias, hasta que las mismas fueron suspendidas por la pandemia producto del coronavirus.

El condenado argumentó que su concubina, estaba cursando un embarazo de 9 semanas y por ello habría dejado de asistir a su trabajo. Señaló que tienen hijos menores y no dispondría de alguien que pueda brindarle ayuda y se comprometió a seguir con las normas que se impusieran. Dijo que de ser necesario estaba dispuesto a regresar a la Unidad una vez finalizada la situación de cuarentena y devolver los días que dure la medida.

La fiscal Patricia Kloster se opuso ya que el caso no encuadra dentro de los supuestos para otorgar la domiciliaria y además apuntó que “tenía en consideración la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio ordenado mediante el decreto de necesidad y urgencia N° 297/2020, con el fin de proteger la salud pública ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, en el contexto de la pandemia de coronavirus declarada por la Organización Mundial de la Salud”.

"El aislamiento impone a las personas que habitan el país o se encuentren en él temporariamente, permanecer en sus residencias habituales o en las que se encuentren a las 00:00 horas del día 20/20/2020, y regirá hasta el 31/03/2020”, recordó la fiscal.

Al resolver el pedido, el juez Mario Rynaldi del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz explicó además que a principios del año 2019, ya se le había rechazado un pedido de prisión domiciliaria por no acreditar que el padre biológico de los dos hijos de su pareja no colaborara con su manutención y crianza; no comprobar que la hija del condenado conviviera con ella y no con su madre biológica y por valorar que no se encontraba en riesgo el interés superior de los niños. Esa resolución, se encuentra firme, y no se han revertido desde entonces aquellos argumentos.

Según el expediente, la concepción se produjo en el marco de una de las salidas transitorias. “No resulta viable la obtención de un beneficio por haber quedado embarazada su pareja, por no encuadrar en supuesto legal alguno, sumado a que en la fecha probable de embarazo (diciembre de 2019) el causante estaba en pleno conocimiento de su situación procesal, estar detenido cumpliendo pena, sabiendo perfectamente que no podría estar con su concubina en el día a día en la mayor parte del embarazo”, advirtió el juez del tribunal.

En el fallo se remarca que “el Servicio Penitenciario Federal ha adoptado medidas tendientes a prevenir el contagio del coronavirus en el interior de los complejos necesarios; fortaleciendo las medidas de vigilancia y detección temprana, y demás medidas, tendientes a reducir el riesgo de propagación; y que, sumado a ello, el área de sanidad de cada establecimiento elaboró un informe en relación a los internos pertenecientes a los grupos de riesgo, y el causante, no se encentra entre ellos”.

“No encuentro motivo alguno para que C AW no deba permanecer en su lugar actual de alojamiento, esto es, la Unidad Nº 15 del S.P.F., de Río Gallegos, que se encuentra a setecientos (700) kilómetros del domicilio en el que el causante solicita cumplir su detención domiciliaria”, justificó el Tribunal.