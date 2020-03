Habilitarán vuelos escalonados para repatriar argentinos

"Va a ser absolutamente restringido el ingreso. Lo que vamos a solicitarle a los argentinos es que sea de manera escalonada", sentenció Carignano en una conversación vía web con el canal C5N.

"Estamos haciendo todos un esfuerzo muy grande en Argentina, cumpliendo con lo que nos pidió el Presidente, pero vemos que si las personas que están afuera -que hoy por hoy son la (fuente de) mayor transmisión del coronavirus- siguen ingresando por Ezeiza o los puestos fronterizos y no podemos tomar las medidas necesarias, nuestro esfuerzo va a ser en vano", señaló la funcionaria.

Por eso el objetivo de vuelos escalonados es que "sanitariamente los puntos de entrada soporten la llegada de argentinos de afuera, puedan ser controlados y derivados a donde corresponda y no pongan en peligro a todos los que estamos adentro", agregó Carignano.

"No es que no van a poder volver al país, sino que lo vamos a hacer de manera ordenada para que no impacte de ninguna manera en la salud de los que estamos adentro, que estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que no sigan habiendo mayores casos de coronavirus", subrayó en referencia a los próximos vuelos de la aerolínea de bandera, que serán en principio los únicos habilitados para repatriar argentinos.

Por ahora hay "cuestiones técnicas" que se están concensuando entre el Ministerio del Interior y otras carteras. "Seguramente va a ser Cancillería la que va a indicarle a los argentinos cómo van a tener que relacionarse con el consulado" para poder volver al país, indicó la Directora de Migraciones.

Aunque el proyecto del próximo DNU está "a consideración" en este momento, su eventual reglamentación podría darle prioridad a los argentinos o residentes en Argentina que tienen más de 65 años (por ser grupo de riesgo), o quienes sean profesionales de la Salud.

La directora de Migraciones aseguró que antes del decreto del 13 de marzo (en el que se estableció la crisis sanitaria) "ingresaban 33.000 personas" por día sólo en el aeropuerto de Ezeiza mientras que el miércoles de esta semana entró a nivel país un total de 3.500 personas, "y en Ezeiza fueron 1.700".

Como contraparte al caso de los argentinos varados en el exterior, Carignano explicó que se formará un "corredor seguro" para que los extranjeros no residentes en la Argentina (turistas, por ejemplo) que deseen volver a sus países para hacer la cuarentena puedan hacerlo, pero "con pasaje en mano" para evitar aglomeraciones de gente en lugares como el Aeropuerto de Ezeiza.

Consultada sobre qué mensaje le daría a los argentinos varados en el exterior, la funcionaria les pidió "paciencia" y que una vez que salga el decreto, se dirijan a los consulados del país donde se encuentren para que los orienten en los pasos a seguir para regresar a la Argentina.