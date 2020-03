River: el gesto solidario de Nacho Scocco en cuarentena

Desde ahí el delantero de River no solo contó cómo pasa estos días de aislamiento al tiempo que tuvo un gran gesto solidario para aportar su grano de arena en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus que afecta al país.

Comprometido socialmente y con sus raíces, Nacho donó alimentos y leche para los sectores más vulnerables de la comuna de Hughes, donde también es presidente del club local, el Hughes Football Club de Santa Fe.

“Agradecemos el noble gesto de Nacho Scocco por la donación recibida”, publicó el sitio de Facebook de la comuna junto a una imagen con las donaciones.

En cuanto a cómo pasa el aislamiento social preventivo y obligatorio, detalló: "Estoy en mi casa, aprovechando para hacer todo lo que no puedo hacer durante el año por falta de tiempo: jardinería, cortando el pasto, acomodando las plantas, el desorden que hay por ser una casa que está poco habitada. Ésa es mi experiencia, tratando de que pasen los días", detalló al programa radial de Santa Fe Zapping Sport.

Quédate en casa, para que cuando nos volvamos a juntar, no falte nadie! #YoMeQuedoEnCasa

En ese sentido sugirió que "tratamos de verle el lado positivo: podemos estar con nuestros hijos mucho tiempo, algo que a uno en lo personal, por las responsabilidades que tiene, se le hace difícil estar las 24 horas".

"Esto nos está enseñando día a día, poniéndonos a prueba como padres, con motivación de hacerlos divertir, que no se aburran, que no se les haga largo del día. Y también está el lado difícil, malo, que es explicarles por qué no pueden salir, ver a sus abuelos, tíos, amigos. Son preguntas diarias que se repiten", agregó Scocco, cuyo contrato con River vence el 30 de junio y aun no hay confirmación sobre su continuidad en el club de Núñez.

El delantero se mostró agradecido con el trabajo de los médicos y se sumó a las felicitaciones remarcando que "la gente debe tomar consciencia de lo difícil que está la situación”. “Por eso les envío mi felicitación a los profesionales de la salud que están dando la vida para que esto sea lo menos fuerte posible".