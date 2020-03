Fuerte enojo en el Gobierno con los bancos: podría haber medidas muy duras

En el Gobierno existe un fuerte malestar con las entidades bancarias que no quieren prestar a las empresas para que paguen los sueldos, a pesar de la resolución del Banco Central (BCRA) que habilita los incentivos que se conoció hoy.



En las entidades ponen excusas burocráticas pero en la interpretación que hace el Gobierno es que están resistiendo la tasa de 24% que fijó el Banco Central y quieren una más alta, le quieren prestar solo a las grandes empresas que precisamente son las menos necesitadas y quieren que el Gobierno garantice todo el resto con fondos del Estado.



Lo lógico en la visión oficial sería que en estas circunstancias no quieran tener rentabilidad y comprendieran que sus clientes (las empresas que pagan salarios a través de esos bancos) necesitan que las financien y dejar que el Estado se concentre en las que tienen más dificultades de acceso al crédito.



Para el sector con mayores dificultades. el Estado va a utilizar el Fondep, un fondo que administra la Secretaría Pyme, para garantizar el 100% de los créditos.



El ministro de Producción, Matías Kulfas, y el presidente del BCRA, Miguel Pesce, se pusieron en contacto con los directivos de las tres entidades que nuclea a los bancos, ABA, Adeba y Abapra, para pedirles que simplifiquen la operatoria y liberen las líneas de crédito y dejen de pedir beneficios adicionales o que el Estado se haga cargo de todo.



Por ahora no se aplicarán sanciones, pero en el Banco Central están estudiando la forma de obligar a los bancos, mientras desde el Poder Ejecutivo la idea que gana fuerza es la de aplicar sanciones muy fuertes a los bancos que no acompañen el esfuerzo que hace el Gobierno y el conjunto de la sociedad.