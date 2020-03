El presidente de Aerolíneas Argentinas afirmó que los vuelos serán "más espaciados"

En declaraciones radiales, Ceriani puntualizó que se hicieron "42 vuelos especiales en total y el decreto establece la suspensión de esos vuelos. Vamos a entrar en un régimen en donde se van a hacer vuelos más específicos y siguiendo algún tipo de criterios de poblaciones de riesgo". Explicó que "el decreto daba 48 horas más para realizar repatriaciones de pasajeros que estuvieran en tránsito de venir a Buenos Aires. Cancillería nos trasmitió que estaba este contingente de argentinos en San Pablo y se concretaron estos vuelos".

El funcionario indicó que ya habían traído de regreso "a 27 mil argentinos que estaban afuera en el medio del coronavirus" y agregó que "solamente con los vuelos especiales de Aerolíneas transportamos a más de 14 mil argentinos".

Ceriani afirmó que "la decisión de no traer más argentinos fue para darnos tiempo para que no entre el virus" y anticipó que no saben "cuando se van a reanudar los vuelos", porque "ésa es una decisión que va a tomar Migraciones" y "recién en los próximos días vamos a saber qué día vamos a seguir repatriando argentinos".

Tras remarcar que "los que se fueron igual al exterior a pesar del coronavirus se equivocaron", Ceriani pidió a "los argentinos varados en lugares difíciles que se acerquen a lugares donde Aerolíneas tiene base, como Brasil, Chile y Miami", pero aclaró que "hay que tener paciencia, porque la repatriación no va a ser instantánea".

Destacó el trabajo de los empleados de Aerolíneas, en particular de las tripulaciones, porque "están expuestas al coronavirus, pero están entrenadas para situaciones altamente complejas".

Ceriani también se mostró "preocupado" por "la situación económica de Aerolíneas en este contexto de coronavirus, ya que el plan económico que teníamos de la empresa, lo tuvimos que tirar a la basura".