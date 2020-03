El DT de Ucrania comparó el coronavirus con Chernobyl

Andriy Shevchenko, llenó de elogios al personal médico de todo el planeta por ser "los verdaderos héroes de nuestro tiempo" y le pidió a todas las personas que cumplan con las medidas impuestas por los distintos gobiernos.

"Vivo en las afueras de Londres y he estado encerrado en casa durante 10 días", dijo el ex delantero del AC Milan y Chelsea a Sky TV desde Inglaterra. "Todos estamos pasando por un momento difícil y esperamos que las cosas mejoren", añadió el ex jugador de fútbol.

además contó su terrible experiencia,"Viví un momento muy similar cuando tenía nueve años y la planta de energía nuclear en Chernobyl explotó. Fue un momento difícil, pero ahora la solución para nosotros es confiar en las decisiones de los gobiernos", aseguró.