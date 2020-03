"Jair Bolsonaro no está en plenas facultades mentales"

En los últimos días, Bolsonaro fue acusado por el arco político brasilero de menospreciar a la pandemia e incentivar a la población a que continúe con su vida normal con el solo fin de no frenar la economía.

Desde el palacio de los Bandeirantes, Doria, del centro-derechista PSDB, sostuvo que deja en manos del Congreso para que se "evalúe y tome una decisión" acerca de cómo proceder ante "un presidente que no tiene capacidad para racionalizar, interpretar y liderar un país", en relación a Jair Bolsonaro.

joao-doria.jpg Coronavirus en Brasil: Joao Doria, contundente contra Jair Bolsonaro

“Tenemos un presidente desconectado de la realidad, no es razonable que un presidente de la República califique como gripecita a una crisis mundial como la del coronavirus (casi 30.000 muertos); tampoco es razonable que el propio Gobierno de Brasil haga una campaña incitando a que las personas salgan de casa en el mismo momento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas se queden en casa. Es un acto de profunda irresponsabilidad y falta de respeto al ser humano”, expresó Doria en una entrevista con EFE.

Solo San Pablo tiene 46 millones de habitantes, casi la misma población que España: “Aquí no se va a aplicar una medida que coloque en riesgo la vida de millones de brasileños, nuestra posición es que las personas se queden en casa”.

“El presidente de Brasil, en una entrevista a una emisora de Sao Paulo, acusó al Gobierno regional de estar falsificando los atestados de muerte de brasileños que mueren de coronavirus (...) Tenemos a un presidente que no está con las facultades mentales en plenitud para poder liderar el país”, declaró Doria.

Al ser consultado sobre qué medidas tomaría en lugar de Jair Bolsonaro, el Gobernador de San Pablo sostuvo que “es una pregunta que se debe dirigir a los miembros del Congreso Nacional, a diputados y senadores, que representan a las cámaras legislativas. Yo, como gobernador, no debo decir nada sobre lo que se puede hacer. Constato la sucesión de medidas equivocadas, torpes, que atentan contra el orden público y la vida de las personas. No es razonable que alguien con el mandato de presidente de la República cometa esos errores tantas veces en un periodo tan corto de tiempo. No es de alguien que esté bien psicológicamente, es de alguien que sufre de algún problema de tipo psiquiátrico (...) En todo caso, cabe al Congreso evaluar y tomar la decisión sobre lo qué hacer con un presidente que no tiene capacidad para racionalizar, interpretar y liderar un país”.